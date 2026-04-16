Am Pfalztheater Kaiserslautern gibt es künftig einen Kinderbeirat. Für die Spielzeit 2026/27 wird ein weiteres Stück nach Motiven von Christian Baron angekündigt.

Theaterdirektor Daniel Böhm sagte bei der Spielplanvorstellung, man habe „lange gearbeitet und überlegt, was wir anbieten können und wollen, um das Publikum und die Belegschaft mitzunehmen“. Um einem „dringenden Zuschauerwunsch“ Rechnung zu tragen, gibt es wieder eine Operette und ein Musical.

Zur Spielzeiteröffnung am 19. September inszeniert Stefan Tilch vom Landestheater Niederbayern – eigentlich bekannt als Entdecker selten gespielter Stoffe – den Cole-Porter-Klassiker „Kiss me, Kate“. Ab 20. Februar folgt Franz Lehárs „Graf von Luxemburg“ als Koproduktion mit dem Ludwigshafener Pfalzbau; Regie führt dessen Intendant Tilman Gersch.

Bezirkstagsvorsitzender Hans-Ulrich Ihlenfeld sprach von einem „außerordentlich vielfältigen Programm, das vom Publikum sehr dankbar aufgenommen“ werde. Er würdigte das „segensreiche Wirken“ von Generalmusikdirektor Daniele Squeo, der das Theater 2027 nach achtjähriger Arbeit verlässt. In der kommenden Saison dirigiert er den „Rosenkavalier“ von Strauss (Premiere am 5. Dezember) und Verdis „Aida“ (10. April) sowie mehrere Konzerte mit der theatereigenen Pfalzphilharmonie.

Zu den Ur- und Erstaufführungen gehört die zeitgenössische Oper „Ich, ich, ich“ der Spanierin Raquel Garcia-Tomás (15. Mai 2027). Sie wird von der Donnersbergerin Eileen Schneider inszeniert, die im Vorjahr den Götz-Friedrich-Preis für Musiktheaterregie erhalten hat. Publikumsliebling Günther Fingerle präsentiert erneut einen Schlager- und Chansonabend, diesmal mit Melodien des Filmkomponisten Friedrich Hollaender (18. Dezember).

Ballettchefin Luisa Sancho Escanero kündigt die Premieren „Unvollendete Kapellen“ der US-Choreografin Lea Ved (20. November) sowie eine „tänzerische Reflexion“ zum Schubert-Lied „Der Tod und das Mädchen“ (30. Januar) an. Mit dieser Inszenierung des international gefeierten Iván Pérez wird das Pfalztheater in Sevilla und Taipeh gastieren. Die Reihe „Blueprints“, in der Mitglieder des Lauterer Ballettkorps eigene Choreografien vorstellen, geht am 12. März weiter.

Zu den Schauspiel-Premieren gehört die deutsche Erstaufführung einer Bühnenversion von Agatha Christies „Tod auf dem Nil“ (6. März), in Szene gesetzt von Dominique Schnizer. Auf dem Spielplan stehen ferner Yvonne Kespohls Blick auf den „Großen Gatsby“ von Scott Fitzgerald (10. Oktober), ein neues Stück von Yasmina Reza sowie Bearbeitungen von Kafka-, Fallada- und Bernhard-Texten.

Der häufige Pfalztheater-Gast Jan Langenheim, der bereits 2023 ein Stück nach Motiven von Christian Baron auf die Bühne brachte, greift erneut einen Stoff des Lauterer Erfolgsautors auf. Dessen jüngster Roman „Drei Schwestern“ kommt am 3. Dezember zur Uraufführung.

Der mit einer Produktion in Kaiserslautern verbundene Else-Lasker-Schüler-Preis geht in diesem Jahr an den oder die nicht binäre(n) Leipziger Autor(in) Fayer Koch. Das prämierte Stück „Herz-Emoji, Bizeps“ hat am 26. Februar seine Premiere.

Im Jugendtheater sind unter anderem der unverwüstliche „Räuber Hotzenplotz“ (15. November) und der Janosch-Klassiker „Oh, wie schön ist Panama“ (30. Oktober) vorgesehen. Das Stück „Das Leben fing im Sommer an“ (22. Januar) basiert auf dem gleichnamigen Roman des Fußballers Christoph Kramer.

Ferner bereitet die Jugendsparte ein Klassenzimmerstück nach den „Nibelungen“ (ab 25. Februar) und die Kammeroper „Fliegen die Raben noch?“ (9. Oktober) vor. Dieses „Abenteuer für Jung und Alt“ verknüpft Händel-Melodien mit der Barbarossa-Sage und ist als Beitrag zur 750-Jahr-Feier der Stadt Kaiserslautern gedacht.

Zum Jubiläumsprogramm steuert das Vier-Sparten-Haus außerdem drei musikalische „Theatertage“ auf dem Stiftsplatz bei. Sie werden finanziell unterstützt vom Förderverein „Freunde des Pfalztheaters“, der sich auch an der spartenübergreifenden Großproduktion „King Arthur“ (5. Juni 2027) beteiligt.

Neu ist ein Kinder- und Jugendbeirat, der sich in der kommenden Woche erstmals trifft. Die ausgewählten zwölf Mädchen und Jungen zwischen zehn und 16 Jahren, die bereits Theaterluft geschnuppert haben, sollen künftig an der Programmgestaltung beteiligt werden.