Aufgrund der Unsicherheit bezüglich einer Wiedereröffnung bietet das Pfalztheater ab sofort Wartelisten für Vorstellungen im Dezember und Produktionen des Spielplans im Januar an. An der Theaterkasse können sich Kunden auf Wartelisten setzen lassen. Sobald der Spielbetrieb aufgenommen wird, werden sie informiert. Anmeldungen für die Wartelisten sind per E-Mail unter Vorverkauf@pfalztheater.bv-pfalz.de oder per Telefon unter 0631/3675209 von Dienstag bis Freitag jeweils zwischen 11 und 17 Uhr möglich. Sollte das Pfalztheater in den obigen Zeiträumen nicht öffnen, erlöschen die Wartelisten.