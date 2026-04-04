Die RHEINPFALZ hat sich wieder ein Rätsel für die Ostertage ausgedacht, das sich als kleiner Rundgang durch die Stadt anbietet. Im Zentrum: die Stadt Kaiserslautern selbst.

750 Jahre alt wird Kaiserslautern in diesem Jahr. Herzlichen Glückwunsch! Die Stadt feiert quasi das ganze Jahr über Geburtstag, so lag es nahe, dass die Lokalredaktion der RHEINPFALZ in diesem Jahr das Osterrätsel rund um die (Innen-)Stadt stricken wird.

Im vergangenen Jahr haben wir unsere Leserinnen und Leser durch die Innenstadt zu zehn Stationen geschickt, die alle etwas mit dem FCK zu tun hatten. An jeder Station, die durch jeweils ein Foto symbolisiert war, musste ein Buchstabe des Lösungswortes erraten werden. Die Tipps dazu waren in den jeweiligen Bildunterschriften zu finden.

In diesem Jahr ist es ähnlich. Wir haben im Stadtgebiet 15 Wegpunkte ausgesucht, jedes Foto steht für eine Station. Auch diesmal soll an jeder dieser Stationen ein Buchstabe eines Lösungswortes erraten werden, die Hinweise stehen in den Bildtexten. Gewiefte Rätselfüchse können einige Buchstaben womöglich schon erraten, ohne an dem Ort gewesen zu sein – einfach nur durch das Anschauen der Fotos. Bei einigen aber ist es nur schwer möglich, den gesuchten Buchstaben auf den ersten Blick gleich zu (er)kennen.

Gesucht wird dieses Mal ein (zusammengesetztes) Substantiv mit 15 Buchstaben und fünf Silben. Die Knobelei lässt sich – je nach Wetter – vielleicht wunderbar mit einem leichten Verdauungsspaziergang verbinden. Ach ja: Manchmal muss man vielleicht ein paar Meter zurücklaufen.

Der Tipp zum Schluss: Ein Teil des zu erratenden Begriffs ist weitaus älter als 750 Jahre alt.

Info

Wer beim RHEINPFALZ-Osterrätsel mitmachen möchte, der kann uns bis Sonntag, 12. April, 23.59 Uhr, eine E-Mail mit dem Lösungswort schicken, und zwar an die Adresse redkai@rheinpfalz.de. Bitte vermerken Sie, liebe Leserinnen und Leser, im Betreff das Wort „Osterrätsel“. Unter allen (richtigen) Einsendungen verlosen wir drei RHEINPFALZ-Rucksäcke, gefüllt mit nützlichen Dingen für einen Feiertagsausflug. In der Woche nach dem 12. April veröffentlichen wir Auflösung und Gewinner.

Und los geht’s! 1. Buchstabe

Foto: bld

Es geht los: Zur Pforte dieser Kirche führen Stufen. Die Anzahl der Stufen vom Trottoir bis hoch zur Tür geteilt durch drei ergibt eine Zahl. Vom Zahlwort notieren Sie bitte den vierten Buchstaben.

2. Buchstabe

Foto: bld

Neben dieser Plakatwand steht links eine Zahl an der Wand, mutmaßlich eine Hausnummer. Von dem ausgeschriebenen Zahlwort notieren Sie den ersten Buchstaben.

3. Buchstabe

Foto: bld

Dieses Relief überspannt den Eingang eines markanten Gebäudes in der Stadt. Rechts davon steht ein Schaukasten, der nähere Angaben zum Hausherren des Gebäudes macht. Diese Einrichtung besteht aus insgesamt fünf Wörtern. Bitte schreiben Sie auf: den drittletzten Buchstaben dieser Wortgruppe.

4. Buchstabe

Foto: bld

Diese Einrichtung ist wohlbekannt und unterhält ein Gebäude in der Stadt. In welcher Straße steht es? Vom Namen der Straße gesucht wird: der vierte Buchstabe.

5. Buchstabe

Foto: bld

Gegenüber dieser Institution ist ein Restaurant, spezialisiert auf Speisen aus fernen Ländern. Der Name des Restaurants besteht aus zwei Wörtern. Notieren Sie den Buchstaben, der in den beiden Wörtern insgesamt dreimal vorkommt.

6. Buchstabe

Foto: bld

Eine Skulptur aus dem Stadtbild. Nicht zu übersehen. Wir suchen den Namen des Schöpfers, der dieses Kunstwerk mit dem Namen „Sitzende“ geschaffen hat. Aus dem Namen des Künstlers finden Sie und notieren Sie bitte den letzten Buchstaben aus seinem Vor- oder seinem Nachnamen.

7. Buchstabe

Foto: bld

Dieser schöne Hausschmuck befindet sich an einem Gebäude. In welcher Straße? Gesucht ist: der erste Buchstabe des Straßennamens.

8. Buchstabe

Foto: bld

Diesen Mann kennt jeder. Unter seinem Namen stehen seine Lebensdaten, insgesamt bestehen diese aus acht Ziffern. Von der vorletzten Ziffer ist zielführend: der erste Buchstabe.

9. Buchstabe

Foto: bld

Dieses Relief ist an einem Gebäude zu sehen, in dem lange ein Unterhaltungsbetrieb zu finden war. Er ist nicht mehr. Fürs Rätsel relevant ist das Wort, das über dem Relief zu lesen steht. Aus ihm finden und notieren Sie bitte: den sechsten Buchstaben.

10. Buchstabe

Foto: bld

Wie unschwer zu erkennen, befinden wir uns in einer Kirche. Sie müssen das Gebäude allerdings nicht betreten. Auf der Eingangstür steht eine Inschrift, sie besteht aus 13 Wörtern. Gesucht ist aus dem vierten Wort der zweite Buchstabe. Der zweite aus Wort Nummer zehn oder elf geht aber auch.

11. Buchstabe

Foto: bld

Dieses Fischpaar spuckt Wasser – und es ist nicht allein. In seiner Nähe sind noch mehr Fischpaare, nur wenige Meter entfernt. Wie viele Paare sind es insgesamt? Aus dem Zahlwort gesucht wird: der erste Buchstabe.

12. Buchstabe

Foto: bld

Dieses auffällige Wandgemälde wird von einem Begriff beschrieben. Er steht an der Wand direkt unter dem Wandschmuck. Gesucht wird aus dem Wort: der zweite oder neunte Buchstabe.

13. Buchstabe

Foto: bld

Die Bremer Stadtmusikanten dürften nicht in dieses Gebäude. Eine seiner Eingangstüren ziert dieser Aufkleber. Wir suchen aus dem Namen des markanten Gebäudes: den zweiten oder den fünften Buchstaben.

14. Buchstabe

Foto: bld

Dieses markante Ensemble steht mitten in der Stadt. Kaum zu übersehen. Wir möchten, dass Sie sich die Inschrift des Denkmals genauer anschauen. Darauf ist die vierstellige Anzahl von gefallenen Soldaten vermerkt. Von der ersten oder der letzten Ziffer dieser Zahl notieren Sie bitte den ersten Buchstaben.

15. Buchstabe

Foto: bld

Zum Schluss ist eine Tür gesucht. Sie ist quasi der Eingang zu einer der guten Stuben der Stadt. Neben der Tür ist eine Adressangabe. Sie hat drei Wörter und eine Zahl. Aus dem zweiten Wort gesucht wird der letzte Buchstabe. Der vorletzte aus dem dritten Wort geht aber auch.