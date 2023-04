Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Stadtverwaltung hat am Montag im Stadtrat eine Abluftanlage für Klassenräume an Schulen vorgestellt, die in der Corona-Zeit für einen Luftaustausch sorgen soll. Wie sie funktioniert und was ein Test ergeben hat.

Die Pestalozzischule ist zum Testfall geworden. Das Referat Gebäudewirtschaft erprobt in der Grundschule eine selbst entwickelte Abluftanlage. Beigeordneter und Baudezernent Peter Kiefer sowie der