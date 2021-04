Michael Kunte kandidiert für die Grünen im Wahlkreis 209 bei der Bundestagswahl. Der 42-jährige Kaiserslauterer wurde am Samstagnachmittag von 42 Delegierten gewählt. Seine Gegenkandidatin war die 18-jährige Sara Pasuki aus Kirchheimbolanden. Auf die Studentin entfielen bei der Kandidatenwahl in Kaiserslautern 16 Stimmen, auf Kunte, der an der TU Kaiserslautern Mathematik lehrt, 26 Stimmen.

Der verheiratete Vater zwei kleiner Töchter will sich vor allem für eine umweltfreundliche Verkehrspolitik einsetzen, in der das Fahrrad und der ÖPNV einen höheren Stellenwert einnehmen, für mehr Arbeitnehmerrechte und eine bessere Finanzausstattung der Kommunen. Pasuki hob in ihrer Vorstellungsrede ebenfalls den Klimaschutz hervor sowie den Kampf gegen Rechts und die Diskriminierung jeglicher Minderheiten.

Der Wahlkreis 209 umfasst seit 2017 die Stadt Kaiserslautern und Teile des Landkreises, den Kreis Kusel und den Donnersbergkreis. Aktueller Wahlkreisabgeordneter ist Gustav Herzog (SPD).