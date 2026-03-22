Die „Wohn.Bau.Trend-Messe“ hat zahlreiche Besucher auf den Lautrer Messeplatz gelockt. Rund 100 Aussteller präsentierten Neuheiten rund um Bauen, Wohnen und Energiesparen.

Am Samstagmittag gestaltete sich die Parkplatzsuche vor dem Messegelände zunächst schwierig. Doch wer es einmal auf das Gelände geschafft hatte, stellte fest, dass sich die Besucher sowohl vor als auch in den Zelten gut verteilten, sodass sich niemand durch die Gänge schieben musste. Auf der Freifläche vor den Zelten präsentierten größere Aussteller ihre Exponate. Besonders bestaunt wurde beispielsweise ein Teleskoplader von Boels, dessen Fahrersitz ein beliebtes Fotomotiv für die kleinen Messebesucher war.

Die Rittersbacher-Gruppe war mit mehreren Fahrzeugen vertreten. Verkäufer Ulrich Huber berichtete über großes Interesse an einem ausgestellten Camping-Bus. In den Messehallen standen vor allem erneuerbare Energien im Fokus. Zahlreiche regionale Anbieter, die sich auf Solar- und Speicheranlagen spezialisiert haben, zeigten ihre Lösungen. Angesichts steigender Stromkosten boten diese eine attraktive Alternative zur herkömmlichen Stromversorgung.

Fachvorträge stellen Energie in den Mittelpunkt

An allen Messetagen gab es kostenlose Fachvorträge. Am Samstag informierten Referenten unter anderem über den Kauf von Elternhäusern, um hohe Steuern zu vermeiden. Dazu wurden Energieberatung und Systemlösungen für Photovoltaik in den Mittelpunkt gerückt. Die Polizei Kaiserslautern war ebenfalls vor Ort und beriet ausführlich zu Einbruchschutz und Verhaltensprävention.

Viele Besucher schlenderten durch die Zelte – auffällig war die Zahl der mitgebrachten Hunde. Das Angebot reichte von Rasenmäher-Robotern, Saunen und Whirlpools über Küchengeräte bis hin zu Beratung rund um den Krankenkassenwechsel.

Mitmachangebot bei einer Schreinerei

Für eine frische Idee sorgte Christoph Buhl mit der „Do-it-yourself-Schreinerei – Bretterbude GmbH“. „Wir haben als klassische Schreinerei unsere Türen geöffnet“, sagte Buhl. Sein Konzept richtet sich an Menschen, die selbst handwerklich arbeiten wollen. In der Werkstatt in Erfenbach können sie eigene Projekte umsetzen und professionelle Maschinen nutzen. Das Kursangebot wird ausgebaut; derzeit lernen Teilnehmende etwa, ein Brotschneidebrett aus Holz herzustellen.

Auch Fertighaushersteller wie „Town & Country“ waren vertreten und zeigten Miniaturmodelle ihrer Häuser. Verkäufer Jonas Busch erklärte, das Interesse in Kaiserslautern sei vorhanden, es fehle jedoch an Baugrundstücken. Für ihn sei die Messe in Pirmasens deshalb wichtiger.

Neben den klassischen Angeboten rund ums Bauen gab es für die Besucher auch attraktive Accessoires für den Garten zu bestaunen, sowie Handtaschen und Geldbeutel. Viele „Wiederholungstäter“ nutzen die Messe seit Jahren, darunter ein Ehepaar aus dem Sulzbachtal, um sich über Trends im Hausbau und bei der Renovierung zu informieren.

Im Vergleich zu den Vorjahren wirkte das Angebot noch vielfältiger. Zum Abschluss ihres Rundgangs stärkten sich viele Besucher am Stand des „Bollburgers“ oder mit anderen Leckereien, bevor sie mit vielen neuen Eindrücken den Heimweg antraten.