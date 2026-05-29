Beim zweiten Schlag hat es nur mächtig gespritzt, aber beim dritten hieß es: O’zapft is! Mit dem alten Ritual des Fassbieranstichs hat Bürgermeister Schulz am Freitagabend die Maikerwe im 750. Jubiläumsjahr offiziell eröffnet.

Freibier gab es für den Werkvolk-Fanfarenzug Bann in seinen historischen Kostümen. „Wir danken Euch für den tollen Umzug über die Kerwe.“ Schulz freute sich, dass neben vielen Schaustellern, die Kaiserslautern seit Jahren die Treue hielten, einige neue – darunter die Achterbahn – zum größten Volksfest der Westpfalz gekommen sind. „Wir haben hier wieder eine tolle Mischung an attraktiven Fahrgeschäften und anderen Unterhaltungsangeboten“, war Schulz überzeugt und hatte eine tolle Nachricht im Gepäck: „Das Schaustellertum ist zum immateriellen Kulturerbe ernannt worden.“ Susanne Henn-Marker, Vorsitzende des Schaustellerverbands Barbarossa Pfalz-Saar, wünschte allen Besuchern eine tolle Kerwe und ihren Berufskollegen viele Gäste und guten Umsatz. Das ließen sich die zahlreichen Besucher, die bei hochsommerlichen Temperaturen die Terrasse des Lössel-Zeltes bevölkerten, nicht zweimal sagen. Von dem Traditionsbetrieb gab es auch eine positive Nachricht: Peter Lössels Nachfolge ist gesichert, sein Sohn Ludwig übernimmt.