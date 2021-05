Die Corona-Krise entschleunigt. Sie schenkt uns Zeit. Zeit, um sich einmal wieder dem Müßiggang zu widmen – und wie herrlich lässt sich der mit einem guten Buch in der Hand genießen. Anlässlich des Welttages des Buches hat sich die RHEINPFALZ bei Lauterer Literaturkennern nach Schmökertipps umgehört.

Der Inhaber der Buchhandlung Blaue Blume, Morphy Burkhart, hat gleich zwei Tipps parat. Einer davon ist das neue Werk von Monika Helfer „Die Bagage“. „Es kam im Frühjahr für mich ganz überraschend und ist toll“, begeistert er sich. Die österreichische Schriftstellerin habe immer wieder gute Kritiken erhalten, sei aber nicht wirklich erfolgreich gewesen. In ihrem Werk setzt sie sich mit ihrer eigenen Familiengeschichte auseinander. Sie erzählt von ihren Großeltern, der „Bagage“, die im Abseits eines Bergdorfs leben. Sie beschreibt auch das Leben ihrer Mutter, ebenfalls eine Außenseiterin und Rebellin, die für den Vater nicht existiert. „Form und Sprache sind ganz wunderbar und der Familienroman hat nur 160 Seiten. Die kann man in einem Rutsch lesen, das habe ich auch gemacht. Es macht Spaß und es lohnt sich“, lautet sein Urteil als Fachmann.

Gut gefallen hat ihm auch „Middle England“ von Jonathan Coe. „Das ist ein tolles Buch“, sagt er über den Roman, in dem das Hü und Hott, das Vor und Zurück und Hin und Her des Brexits über Personen aus der Mittelschicht und deren Ansichten beschrieben wird. „Es enthält großartige Dialoge und zeigt, wie Risse selbst durch Familien gehen. Dann sitzen alle da und fragen: Was machen wir jetzt?“, beschreibt Burkhart die Verwirrungen. „Viele Meinungen prallen aufeinander und das macht spürbar, dass Politik nicht immer greifbar ist.“ Dabei kommt der typisch britische Humor nicht zu kurz. „Es gibt ganz groteske und es gibt ernste Szenen.“ Burkharts Fazit: „So stelle ich mir einen, ganz grob gesagt, politischen Unterhaltungsroman vor.“

Lesestoff aus und über die Pfalz

Als Pfalzbibliothek dreht sich die Literatur des Hauses um die Pfalz und ihre Bewohner. Auch wenn sie, wie es in dem 418 Seiten starken Roman „Die Gleichung des Lebens“ von Norman Ohler der Fall ist, auswandern. Der in Zweibrücken geborene Autor, der 2017 für diesen Roman mit dem Pfalzpreis für Literatur des Bezirksverbands Pfalz ausgezeichnet wurde, schickt seine Landsleute im 18. Jahrhundert ins unwirtliche Oderbruch bei Berlin. „Der Roman ist sehr faktenreich und wunderbar in der Sprache“, beschreibt Leiterin Renate Flesch, was sie an diesem Werk begeistert hat.

Flesch hat noch eine Empfehlung parat: „Harro und Libertas – eine Geschichte von Liebe und Widerstand“, ebenfalls aus Ohlers Feder. In seinem neuesten Werk nimmt der Schriftsteller seine Leser mit in den Nationalsozialismus und in eine Widerstandsgruppe. „Das Buch ist nicht gerade leichte Lektüre. Es ist kein Sachbuch, sondern es wird eine interessante Geschichte eingewoben. Man merkt, dass sehr, sehr viel Recherchearbeit dahintersteckt und die Sprachführung ist nicht alltäglich“, wirbt sie für die Lektüre.

Biografisches und Emotionales

Pfalzbibliothek-Mitarbeiterin Tina Jahnert hat erst kürzlich die Romanbiografie „Mein Traum ist länger als die Nacht: Wie Bertha Benz ihren Mann zu Weltruhm fuhr“ zur Seite gelegt. Sie, die treibende Kraft, und er, Carl Benz, ein Erfinder und Tüftler, dessen Traum es war, eine Kutsche ohne Pferd zu bauen. „Bertha Benz hat ihren Mann immer wieder zum Durchhalten gebracht und ihn aufgemuntert“, erzählt Jahnert vom Inhalt. „Sie war auch der erste Mensch überhaupt, der über 100 Kilometer damit gefahren ist und sie wurde als Hexe und Satan betitelt.“ Diese Fahrt, die 1888 zwischen Mannheim und Pforzheim stattgefunden hat, wurde zu einem Meilenstein in der Automobilgeschichte.

Für Erwachsene empfiehlt Karin Schliermann, Leiterin der hiesigen Thalia-Filiale, ein Buch, das ans Herz geht: „Dankbarkeiten“ von Delphine de Vigan. „Es handelt von einer älteren, gebildeten Frau, die ihre Selbstständigkeit und Sprache verliert. Sie hat das Bedürfnis, sich bei Menschen aus ihrer Kindheit zu bedanken und möchte sie suchen“, reißt Schliermann den Inhalt an. „Das Buch passt sehr gut in diese Zeit. Man muss dankbar sein, für das, was man hat.“ Trotz der nur etwa 165 Seiten hat die Literaturkennerin sich beim Lesen Zeit gelassen. „Es ist ein Buch, das sehr, sehr nahe geht. Ich habe es nicht in einem Rutsch gelesen, sondern immer wieder zur Hand genommen, weil es emotional sehr anrührend ist.“

Bilderbücher für die Jüngsten

Schliermann hat auch für jüngste Leser einen Tipp. In „Cornibus & Co – Ein Hausdämon packt aus!“ lässt Autor Jochen Till seine Hauptfigur Cornibus erzählen, wie die Dämonen entstanden sind und Raimund Frey hat als Illustrator witzige Zeichnungen eingebracht. „Es ist ein Mix aus Buch, Roman und Comic und es hat ein interessantes Schriftbild. Es ist sicher etwas, was Kinder und vor allem auch Jungs, die meist etwas schwer zum Lesen zu bringen sind, anspricht“, ist die Filialleiterin überzeugt. Da können auch Kinder und Erwachsene gemeinsam schmökern. „An dem Buch haben bestimmt auch Eltern ihren Spaß.“

Eine ganze Liste an Lesestoff für verschiedene Altersgruppen hat Franz-Josef Huschens zusammengestellt. Dabei haben sich der Leiter der Stadtbibliothek und sein Team an den Rennern des vergangenen Jahres orientiert. Dazu gehören auch Bilderbücher für die Kleinsten, etwa „Schwarzhase“ von Philippa Leathers und „Ich wär so gern ... dachte das Erdmännchen“ von Werner Holzwarth. In diesen beiden Titeln geht es um Angst und Mut und um den Glauben an sich selbst.

Reihen für jedes Alter

Den Grundschulkindern legt Huschens die Olchis-Reihe von Erhard Dietl nahe. Zwei neue Titel sind 2019 auf den Markt gekommen, die auch für Erstleser geeignet sind. „Die Olchis-Reihe ist einfach witzig. Der Autor hat die Figuren gut weiter entwickelt“, lautet sein fachmännisches Urteil. Insbesondere Mädchen empfiehlt er die Serie „Der magische Blumenladen“. Bei der „Schule der magischen Tiere“, der „Duftapotheke“ und „Animal Heroes“ handelt es sich um Reihen, die sich an Kinder ab zehn Jahren richten und in eine Fantasiewelt lassen sich Jugendliche mit der Trilogie „Das Reich der sieben Höfe“ entführen.

Für Erwachsene hat Huschens ebenfalls Empfehlungen in petto, zum Beispiel die „Jahrhundert-Trilogie“ von Carmen Korn. „Der dritte Band ist 2019 erschienen“, meint der Kenner der Literaturszene über das Werk, in dem vier Freundinnen und ihre Lebenswege im Mittelpunkt stehen. In mehr als 20 Bänden schickt Autor Lee Child seine Hauptfigur „Jack Reacher“ in diverse Abenteuer – und die kommen unabhängig von Geschlecht oder Alter an. „Es ist interessant, meine Frau und mein 17-jähriger Sohn haben sie gelesen“, erzählt er. Überhaupt könne er die Favoriten warm empfehlen.

VHS-Direktor Michael Staudt hat gerade „Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur“ von Andrea Wulf zur Seite gelegt. Für ihn ist diese Biografie und Erkundungsreise durch von Humboldts Werk hochspannend und unterhaltend geschrieben. Er sagt: „Es geht um ein allumfassendes Verständnis der Natur als ein lebendiges Ganzes. Vom Winzigsten bis zum Größten ist alles miteinander verbunden. Das Buch ist hochaktuell vor dem Hintergrund des Klimawandels.“

