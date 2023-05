Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Paul Münch gilt gemeinhin als „bekanntester und meistgeschätzter Mundartdichter der Pfalz“. Seine 1909 erschienene „Weltgeschicht“ begeistert bis heute als „heiterstes Büchlein, das je im Pfälzerland erschienen ist“. Seine Verse sind sprichwörtlich und ins Allgemeingut eingegangen. Sein Name lebt fort in Denkmälern, Brunnen, Schulen und Straßen. Was Goethe und Schiller für die deutsche Literatur sind, ist er den Pfälzern. Gedanken zu seinem 70. Todestag.

„Was is so friedlich heit die Winternacht!/ Dorch Felder, weiß vum frischgefall’ne Schnee,/ Fihrt mich mei eensam Pädche in die