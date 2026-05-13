Der gemeinnützige Kaiserslauterer Verein „Vielfalter“ ist mit der Georg-Bernard-Plakette der IG Metall Mitte ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert.

Verliehen wird die Auszeichnung einmal im Jahr von der IG Metall Mitte an Institutionen, die sich für die Demokratiebildung einsetzen und sich gegen Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit stellen, heißt es in der Mitteilung der IG Metall Mitte. Stellvertretend für den Verein nahm die Vorsitzende Zora Tischer die Auszeichnung auf der Bezirkskonferenz der IG Metall entgegen. „Diese Auszeichnung verstehen wir nicht nur als Anerkennung, sondern auch als Auftrag. Als Auftrag, weiter Räume zu schaffen, in denen Menschen sich begegnen können. Als Auftrag, Haltung zu zeigen, wenn es darauf ankommt. Und als Auftrag, gemeinsam an einer Gesellschaft zu arbeiten, in der Vielfalt selbstverständlich ist“, wird Tischer in der Mitteilung zitiert.

In seiner Laudatio hob Jörg Köhlinger, Bezirksleiter der IG Metall Mitte, die Bedeutung des interkulturellen Engagements hervor: „Der Verein fördert mit seiner Arbeit ganz konkret das demokratische Prinzip in der Region. Das ist die Basis eines demokratischen Miteinanders.“ In der Begründung der IG Metall Mitte heißt es weiter, der Verein biete jeden Montag das Interkulturelle Café an, das sich zu einem Treffpunkt für Menschen unterschiedlichster Herkunft und Kulturen entwickelt habe. Auch „ein vielfältiges, monatlich wechselndes Programm mit Kunst- und Kulturveranstaltungen“ gestalte der Kulturverein; Migrantinnen und Migranten würden bei Fragen des Alltags und beim Spracherwerb unterstützt.

Plakette wird seit 2006 verliehen

Die Georg-Bernard-Plakette erinnert an den ehemaligen Bezirksleiter des Deutschen Metallarbeiterverbandes, Georg Bernard, der 1945 von den Nationalsozialisten im Konzentrationslager Dachau ermordet wurde. Die Auszeichnung wird seit 2006 an Organisationen verliehen.