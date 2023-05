Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wohin mit all dem Klärschlamm? Diese Frage stellen sich Kläranlagenbetreiber immer wieder. Für Kaiserslautern lautet die Antwort künftig: nach Mainz. Dort wird gerade eine Klärschlammverbrennungsanlage in Betrieb genommen, an der die Stadtentwässerung mit 26 Prozent beteiligt ist.

Früher sei Klärschlamm in großen Mengen von der Landwirtschaft auf Feldern ausgebracht oder – in geringeren Mengen – in Kohlekraftwerken verbrannt worden, schildert