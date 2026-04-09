Eine große Ehre wurde vier Athleten des Budokan Karate Kaiserslautern zuteil. Im japanischen Osaka trainierten sie mit Kenyu Mabuni. Bald soll es ein Wiedersehen geben.

Vier Budokan-Karateka trainieren in Osaka, der Geburtsstätte von Shito Ryu. Zurück in Kaiserslautern werden die Trainingsvideos noch analysiert.

In Osaka im altehrwürdigen Dojo, an der Geburtsstätte der Karate-Stilrichtung Shito Ry trainiert kein Karateka einfach so. Wer im bald 100-jährigen Dojo, in dem einst Kenwa Mabuni das Shito Ryu begründete, auf der Matte steht, der wurde dazu eingeladen. Das sind in der Regel Kata-Größen aus aller Welt, die hier unter Kenyu Mabuni, dem Enkel des Gründers, trainieren. Der fast 75-jährige Träger des 10. Dan, offiziell auch Soke (Familienoberhaupt) genannt, ist seit zehn Jahren das Oberhaupt der weltweiten Shito- Ryu-Karategemeinde. Nach seinem Opa und Vater ist er der Dritte in dieser Reihe.

Vier Tage im altehrwürdigen Dojo

„Ganz so weit sind unsere Karatekas noch nicht“, weiß Marcus Gutzmer (7. Dan), Kata-Landestrainer und Trainer im Budoka Karate Kaiserslautern, dass seine Budoka-Athleten Annika Faul und Julia Hadizadeh große Talente sind, es bis ganz oben schaffen können, aber halt noch nicht dort sind. Trotzdem waren die beiden mit ihm und seiner Frau Sandra, Trainerin und Trägerin des 5. Dan, gerade vier Tage am Stück beim persönlichen Training mit Kenyu Mabuni.

„Es war eine ganz große Ehre, dort sein zu dürfen“, spricht Gutzmer davon, dass es ihm immer noch ganz warm ums Herz ist, obwohl er, kaum zu Hause, schon wieder das Training im Budokan Dojo leitet.

Der Karate-Großmeister aus Japan war im vergangenen Jahr in Kaiserslautern, hielt dort einen Shito-Ryu- Lehrgang ab, fühlte sich mehr als wohl und wollte seine „Freunde“ gerne auch mal bei sich begrüßen. Kenyu Mabuni hat die kleine Lauterer Gruppe ganz herzlich in seine „gute Stube“ eingeladen. Die Karate-Größe, die selbst in Tokio wohnt, so er in seiner japanischen Heimat weilt und nicht gerade irgendwo auf der Welt Lehrgänge hält, traf sich mit den Budokan- Karatekas in Osaka.

Tipps vom Großmeister

Sandra und Marcus Gutzmer konnten neue Trainingsansätze für sich mitnehmen. Für Annika Faul und Julian Hadizadeh gab es Impulse. „Annika hat er geraten, mehr Kraft in die Bewegungen zu bringen, von Julian wollte er mehr Ausdruck“, nennt Gutzmer als Beispiel zwei eigentlich kleine Stellschrauben, die am Ende aber viel bewirken können.

Filmen durften sie das Training auch, etwas, das es nun zu analysieren gilt, wie Gutzmer sagt und lachend hinzufügt, dass ihnen der Großmeister auch „Hausaufgaben“ mit ins Heimtraining gegeben und sie aufgefordert habe: „Macht was draus!“ Haben sie vor, zumal sie ihn bei Lehrgängen in der Schweiz und in Kroatien bald schon wieder treffen wollen.