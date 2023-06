Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Land Rheinland-Pfalz plant derzeit nicht, die Impfzentren wieder in Betrieb zu nehmen. Damit wird also das derzeit in Stand-by-Betrieb gehaltene Impfzentrum Kaiserslautern geschlossen bleiben. Der geschäftsführende