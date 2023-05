Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Faszination Honigbiene. Das Frühjahr bringt die Natur gerade ordentlich in Schwung. Die Bienen schwärmen der heißen Phase entgegen. Imker müssen jetzt besonders gut aufpassen.

Die Natur ist erwacht und erblüht. Biene und Co. fliegen, was die Flügel hergeben, sammeln Nektar, so viel die Beine tragen. Bei den Honigbienen herrscht nach dem kalten, verregneten April