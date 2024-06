Am Montag spielen zwölf Grundschulen beim 9. SWK-Cup um den Titel des Stadtmeisters. Das Turnier startet um 9 Uhr im Nachwuchsleistungszentrum Fröhnerhof.

Rund 120 Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 2013 und jünger werden zur Stadtmeisterschaft der Grundschulen erwartet. Die zwölf Teams wurden auf drei Gruppen verteilt. In der Gruppe 1 duellieren sich die Grundschulen Fischerrück, Erzhütten, Betzenberg und Morlautern, in Gruppe zwei gehen die Grundschule Pfaffenwoog, die Pestalozzischule, die Kottenschule und die Theodor-Heuss-Schule an den Start. Die dritte Gruppe wird gebildet aus den Grundschulen Erlenbach, Dansenberg, Geschwister Scholl und Stresemann. Die Siegerehrung ist für 12.30 Uhr vorgesehen. Neben FCK-Maskottchen „Betzi“ und Vertretern der Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) wird auch die für Schulen und Sport zuständige Beigeordnete Anja Pfeiffer erwartet.