Die Kaiserslauterer Grünen wollen Lea Siegfried als Direktkandidatin im Wahlkreis Kaiserslautern für die Bundestagswahl im kommenden Jahr ins Rennen schicken. Wie die Partei mitteilt, wurde die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Stadtrat am Mittwoch bei der Kreismitgliederversammlung nominiert. „Die Investitionsschwäche des Bundes gefährdet unsere Wirtschaft, die Investitionsschwäche der Kommunen gar die Demokratie. Wir brauchen eine ernsthafte Debatte und Reformen beim Thema Schulden, aber genauso beim Thema Steuergerechtigkeit und Effizienzsteigerung in unseren Behörden. Bei all dem müssen wir einen festen Blick auf die soziale Gerechtigkeit in unserem Land haben“, wird in der Mitteilung aus Siegfrieds Bewerbungsrede zitiert. Wer letztlich für die Grünen im Wahlkreis 208 antritt, entscheidet sich auf der Wahlversammlung im November. Dort sind neben den Vertretern aus dem Kreisverband Kaiserslautern, der Stadt und Landkreis umfasst, auch Mitglieder der Kreisverbände Kusel und Donnersberg vertreten, die ebenfalls zum Wahlkreis gehören. Die 30-jährige Siegfried war für die Grünen 2021 bereits als Direktkandidatin für die Landtagswahl im Wahlkreis 45 angetreten. 2023 bewarb sie sich um die Nachfolge von Beate Kimmel (SPD) als Bürgermeisterin Kaiserslauterns. In der Stichwahl im Stadtrat unterlag sie dem jetzigen Amtsinhaber Manfred Schulz (CDU).

Die Vorsitzenden der Grünen Kaiserslautern, Silke Kunz und Steffen Hagemann, begrüßen die Kandidatur Siegfrieds: „In herausfordernden Zeiten braucht es Persönlichkeiten wie Lea, die die Nöte der Menschen kennen und sich für nachhaltige Lösungen einsetzen. Lea Siegfried engagiert sich als Fraktionsvorsitzende im Stadtrat seit Jahren für eine gerechte und auskömmliche Finanzierung von Kommunen“, heißt es in der Mitteilung.