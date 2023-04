Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine neue Reihe im Glockencafé: Der Lautrer Schlagzeuger Christoph Jung will zusammen mit Kollege Jörg Kirsch am Bass und zahlreichen anderen Musikern aus der Region an jedem dritten Donnerstag im Monat afrikanische Klänge ins Glockencafé holen. „Glock ’n’ Soul“ soll die Reihe heißen. Worum es geht, erzählt Jung selbst.

Die Inspiration für die neue Reihe fand der Schlagzeuger durch seine vielen Besuche bei den Jazz-Sessions im Benderhof. „Und ich dachte: Ich bin als Schlagzeuger