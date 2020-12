Die Kaiserslauterer Genesis-Coverband Nursery Cryme tritt am Samstag, 12. Dezember, 20 Uhr, bei einem Live-Stream auf. Zuschauen können online Interviews mit den Bandmitgliedern und einen etwa einstündigen Auftritt verfolgen, bei dem Genesis-Songs aus den frühen 1970er Jahren gespielt werden. Unter anderem stehen die Titel „The Lamb Lies Down On Broadway“, „Firth Of Fifth“ und „Afterglow“ auf der Setliste. Das Livestream-Konzert stellt für die Band eine Alternative für die ausgefallenen Gigs der vergangenen Monate dar. Eine Anmeldung ist online über die Webseite www.lustauflive.de möglich. Der Preis für die Tickets können selbst bestimmt werden. Mehr Infos über die Band unter www.nursery-cryme.de.