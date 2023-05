Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Restaurantbesuche mit Freunden oder der Familie werden, wie viele andere Begegnungen in Corona-Zeiten, an den Weihnachtstagen ausfallen müssen. Mit Kreativität und Service sorgen Restaurants und Gaststätten dafür, dass „Home Cooking“ nicht die einzige Alternative bleibt. In Kaiserslautern gibt’s eine große Auswahl – und meist haben Kurzentschlossene noch Chancen ...

Nach dem ersten Lockdown hat die zweite Welle die örtliche Gastronomie nicht mehr so unvorbereitet getroffen, wie noch im Frühjahr. „Es ist nicht einfach, aber