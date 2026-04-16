In Waschmühle und Warmfreibad lief in den vergangenen Jahren vieles nicht rund. Diesmal soll pünktlich Mitte Mai Saisonstart sein. Das muss klappen.

Noch haben die Freibäder nicht geöffnet. Aber es sieht gut aus. Baudezernent Manuel Steinbrenner (Grüne) hatte versprochen, dass es diesmal besser laufen soll. Und offenbar hat er Wort gehalten. Die Arbeiten wurden beispielsweise schon im Vorjahr ausgeschrieben. Da fragt man sich: Warum erst jetzt?

Mitte Mai sollen die Bäder startklar sein. Richtig erfreulich: Die Stimmung bei den Mitarbeitern sowohl in der Waschmühle als auch im Warmfreibad war bei einem Besuch vor Ort super, da war Herzblut zu spüren. Das ist nicht überall in der Stadtverwaltung anzutreffen.

Es muss perspektivisch besser laufen in den beiden Kaiserslauterer Freibädern. Es kann doch nicht sein, dass die Leute in den Landkreis fahren müssen, nur weil es in der Stadt mal wieder Pannen gibt. Schön wäre es, wenn zwei Vorschläge aus dem Sportausschuss umgesetzt werden könnten. Jörg Harz (SPD) hatte die Idee, im Jahr des Stadtjubiläums die Bäder an heißen Tagen abends auch mal länger aufzulassen. Und Tobias Wiesemann (Grüne) hat dafür plädiert, generell mehr Werbung für Wesch und Waschmühle zu machen, auch auf der städtischen Homepage. Es soll ja sowas wie Touristen geben. Die städtischen Bäder sind auf jeden Fall einen Besuch wert, die Waschmühle mit ihrem großen Becken und dem Nostalgiecharme, das Warmfreibad mit seinem nagelneuen Springerbereich und seinem Sprungturm. Jetzt müssen die Verantwortlichen nur noch sicherstellen, dass das Personal ausreicht. Verkürzte Öffnungszeiten wären ein Debakel. Vor allem für Jugendliche, für die nicht allzu viel in der Stadt geboten wird.