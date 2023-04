Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Corona-Impfstoff ist in greifbarer Nähe, allerdings muss er auch zu den Menschen gebracht werden. Die Einrichtung von Impfzentren läuft auf Hochtouren, in wenigen Wochen soll gegen das SARS-Cov-2-Virus geimpft werden. Bei der Frage, wie viele Standorte für Impfzentren sinnvoll sind, und wo die am besten anzusiedeln sind, haben die beiden Mathematikerinnen Neele Leithäuser und Johanna Schneider vom Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) mitgeredet. Ihre Ergebnisse wurden auch vom Robert-Koch-Institut (RKI) verwendet.

Ein klassisches Optimierungsproblem: Wie verteile ich eine gewisse Anzahl von Impfstellen so gleichmäßig über das Bundesgebiet, dass theoretisch alle Menschen, die sich impfen