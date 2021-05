Eine Forschungsgruppe des Fraunhofer-Instituts für Techno- und Wirtschaftsmathematik nimmt das Gewicht von Elektroautos ins Visier. Mit mehreren Simulationsprogrammen untersucht das fünfköpfige Team, wie das Gewicht der Autostruktur um fast die Hälfte reduziert werden kann. Das von der EU geförderte Projekt ist auf drei Jahre angelegt und bringt neun Partner zusammen. Dabei arbeiten die Forscher auch einem Vorurteil entgegen.

Die Arbeit am ITWM ist in der Abteilung „Strömungs- und Materialsimulation“ angesiedelt. Das Projekt heißt ALMA, dahinter verbirgt sich die Abkürzung der englischen Begriffe, die beschreiben, was getan werden soll: Leichte Materialien finden und testen, so dass E-Autos künftig leichter gebaut werden können. „Ziel ist die Gewichtsreduktion einer Fahrzeugplattform“, verdeutlicht Konrad Steiner, der Leiter der beteiligten ITWM-Abteilung. Neun europäische Organisationen arbeiten daran, nachhaltigere E-Fahrzeuge zu entwickeln, federführend ist das Zentrum für Automotive Technologie Galiziens in Spanien. Das Projekt ging Ende Februar aus den Startlöchern, in Corona-Zeiten natürlich nur mit einem digitalen Treffen der beteiligten Firmen und Institute.

Das fünfköpfige Team vom ITWM, Projektleiter ist Hannes Grimm-Strele, kam erst spät zu dem Konsortium hinzu, berichtet Steiner. Die meiste Arbeit der Forscher findet virtuell statt. Mithilfe von Computerprogrammen untersuchen die Forscher die Eigenschaften unterschiedlicher Materialien und klopfen diese auf ihre Verwendungsmöglichkeit in einer Autokarosserie hin ab. Am Rechner wird quasi ein digitaler Zwilling eines realen Autoteils erstellt, das dann im Computer auf Herz und Nieren geprüft wird. Dabei greifen die Forscher auf bereits in der Abteilung des ITWM entwickelte Programme, sogenannte Tools zurück: Mit „Fluid“, so der Name des Tools, wurden in der Vergangenheit die Eigenschaften von faserverstärkten Verbundwerkstoffen untersucht.

Auch Sicherheitsaspekte im Blick

Bei den Tests im Rechner stehen laut Grimm-Strele auch die Sicherheitsaspekte im Falle eines Verkehrsunfalls im Vordergrund. Denn: Um das Gewicht der Karosserie, insbesondere der tragenden Elemente zu senken, müssen die Fahrzeugbauer auch weg vom Stahl. Das Auto der Zukunft besteht also nicht notwendigerweise komplett aus Stahl. „Ohne Blech geht es nicht“, sagt Konrad Steiner, aber unter einer dünnen Blechschicht verbergen sich möglicherweise in den kommenden Jahren Verbundwerkstoffe, also Kunststoffe, die ihre Stabilität beispielsweise aus ihrer Schaum-artigen Struktur beziehen.

Als großer Automobilkonzern ist Ford mit im Boot. Der Konzern plane beispielsweise, ab 2030 am Standort Köln nur noch Elektro-Automobile produzieren zu lassen, berichtet Grimm-Strele. Als Forschungsgegenstand hat Ford sein Modell Mondeo auserkoren, sprich: das Gewicht dieses Fahrzeugtyps gilt es zu senken. Geht man bei der Fahrzeugstruktur von einem ungefähren Gewicht von etwa 800 Kilogramm aus, dann liegt das Ziel bei einer Reduktion um fast 50 Prozent. Denn bei Elektroautos gilt: je leichter das Auto, desto größer die Reichweite. Hinzu kommt, dass die in E-Autos verbauten Batterien selbst schon ein relativ hohes Gewicht mitbringen.

Geld spielt bei den Tests zunächst keine Rolle

Geld – mit Blick auf die Kosten eines optimalen Werkstoffs, der alle geforderten Eigenschaften bestmöglich erfülle – spielt bei den Überlegungen der Forscher zunächst keine Rolle. „Wir simulieren nicht den Preis“, unterstreicht Steiner. Darauf achteten am Ende des Tages andere Beteiligte an dem Projekt. Bei den Simulationen werde auf andere Faktoren Wert gelegt, insbesondere auf Eigenschaften der Materialien, die bei der Verwendung als tragende Elemente einer Automobil-Karosserie im Vordergrund stehen. Und natürlich: das Gewicht. Obendrauf komme dann noch ein ökologischer Aspekt, die Frage nach der Wiederverwertbarkeit des Werkstoffs, skizziert Steiner.

Am Ende des Projekts steht nicht ein komplettes Fahrzeug aus den neuen Materialien, aber einige Komponenten soll schon fertig sein und getestet werden können, so Steiner. Produktionsreif dagegen soll die für die Tests zugrundeliegende Software aus dem Hause ITWM sein, ergänzt Projektleiter Grimm-Strele.