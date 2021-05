Die Modellkommune Kaiserslautern ist wegen der bundesweiten Öffnungen vom Tisch. Doch die Stadt arbeitet weiterhin daran, den Weg aus der Pandemie zu erleichtern. Eine in Siegelbach entwickeltes Programm – ähnlich der Luca-App – könnte dabei helfen.

Ende März herrschte in Kaiserslautern mitten im allgemeinen Corona-Tief Aufbruchstimmung: Die Stadt wollte als Modellkommune zeigen, wie Öffnungen im Einzelhandel, in der Gastronomie und Kultur möglich sind, und zwar durch viel Testen. Doch bis das Konzept von KL.digital-Geschäftsführer Martin Verlage, Kulturamtschef Christoph Dammann und WFK-Geschäftsführer Stefan Weiler anerkannt werden konnte, war die Inzidenz in Kaiserslautern weit über den fürs Modell erlaubten Wert gestiegen.

Modell-Kommune ergibt keinen Sinn mehr

Das Team bastelte aber weiter am Konzept. Schließlich könnten Hilfestellungen – vor allem digitaler Art – die nächsten Öffnungsschritte erleichtern. Doch nun wurde die Stadt von den sinkenden Inzidenzen und den bundesweit damit einhergehenden Lockerungen überholt: „Was wir vorhatten, tritt nun flächendeckend in Kraft“, sagt Dammann; eine Modellkommune ergebe keinen Sinn mehr, wurde aus Mainz verkündet. „Aber wir brauchen immer noch eine Kontaktnachverfolgung und Einlasskontrolle“, betont er.

Auch Martin Verlage ist von der Entscheidung der Landesregierung nicht überrascht. Seinem Team stelle sich aber die Frage: „Wie können wir was besser organisieren?“

Eine Herausforderung in nächster Zeit werde sein, möglichst einfach nachzuweisen, ob eine Person getestet, geimpft oder genesen ist, damit sie Zugang zu Kultur oder Gastronomie erhält. Solche Informationen soll der Einzelne bei der Stadt in einem „Bürgerkonto“ digital speichern können, plant Verlage. Die Luca-App zur Kontaktnachverfolgung bietet das derzeit noch nicht, aber ein anderes System: der „Testival-Pass“, den Geschäftsführer und Mitinhaber von Evocount, Tim Mertel-Blinn, aus Siegelbach entwickelt hat.

QR-Code aufs Handy

2015 hat er das Start-up zur digitalen Besucherzählung gegründet und so sei auch ein Kontaktdatenerfassungssystem entstanden, berichtet er. Zusammen mit drei anderen hat er kürzlich nebenberuflich die Firma Testeval auf die Beine gestellt, die Schnelltests anbietet – samt einer digitalen Ergebnisübermittlung. „Der Kunde registriert sich einmal und bekommt dann einen QR-Code aufs Handy geschickt oder, falls er kein Smartphone nutzt, in Form einer Scheckkarte zugeschickt.“ Ähnlich wie der Luca-Schlüsselanhänger.

Nutzer braucht keine App

Vorteil gegenüber Luca: Der Nutzer braucht keine App. Lediglich der Veranstalter scannt mit der App „oder einer anderen Hardware“ den Code ein und sieht, ob der Kunde einlassberechtigt ist. Und im Fall eines positiven Tests könne das Gesundheitsamt die gespeicherten Kontaktdaten abfragen.

Datenschutzrechtlich sei das Siegelbacher System besser als Luca, stimmt Verlage dem Entwickler zu: „Die Daten wären nicht alle auf einem Server: Die personenbezogenen zu Impfung oder Test lägen bei der Stadt, die Bewegungsdaten für die Kontaktnachverfolgung bei Evocount.“ Zudem könne der Kunde sich mehrere QR-Codes ausdrucken. Digital ändert er sich automatisch.

Dass das System nicht nur eine Idee ist, beweist Büsum: Die Küstenstadt hat es bereits im Einsatz. „Wir haben uns auf eine Ausschreibung beworben und den Zuschlag bekommen“, sagt Mertel-Blinn. Die Länder Schleswig-Holstein und Niedersachsen haben bereits ihr datenschutzrechtliches Okay gegeben, „denn in Niedersachen sind weitere Projekte in Planung.“

Verlage gibt zwar zu, dass „die beste Lösung ein einziges System schon im letzten Jahr gewesen wäre“. Aber da dies eben nicht so ist, könne er sich beide, Luca und Evocount, nebeneinander vorstellen. Zumal er schon seit längerem versucht, über die Landesregierung an die Luca-Entwickler heranzukommen. „Und auf Nachfrage zu den bestellten Schlüsselanhängern haben wir bis jetzt keine Antwort.“