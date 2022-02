Moderne Autos werden komplexer, auch und vor allem das Innenleben, wo immer mehr elektronische Steuerungsgeräte verbaut werden. Bis zu 60 Kilogramm Kabel werden in einem Fahrzeug verlegt – alles in Handarbeit. Wie das Fraunhofer-ITWM, gemeinsam mit der Uni in Saarbrücken und dem Lauterer Unternehmen Flexstructures dafür sorgen, dass kein Kabelsalat entsteht.

Zwei Kilometer Kabel sind in einem herkömmlichen Auto verlegt, Tendenz steigend, was daran liegt, dass das Innenleben der Autos immer komplexer wird: Die Anzahl der Steuerungsgeräte nimmt parallel zur verbauten Bordelektronik zu, was wiederum zu mehr Kabel(-arten) führt. Damit im wahrsten Sinne des Wortes kein Kabelsalat entsteht, sind umfangreiche Vorüberlegungen gefragt, die die Automobilindustrie hochspezialisierten Fachleuten überlässt.

Die sitzen in Kaiserslautern. Seit etwa zehn Jahren arbeitet das Unternehmen Flexstructures mit der Automobilindustrie zusammen, hat eine Software im Portfolio, die sich mit den Problemen befasst, die beim Kabelverlegen auf engstem Raum, sprich: in einer Autokarosserie auftauchen. Die Entwicklung bleibt aber nicht stehen, weshalb das Unternehmen an einem Forschungsprojekt in der Sache beteiligt ist. ProP4CableSim heißt das Projekt, bei dem Forscher des Fraunhofer-Instituts für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM) mit dem Lehrstuhl für Technische Mechanik (LTM) der Universität des Saarlandes zusammenarbeiten. Dritter Partner ist das einst aus dem ITWM ausgegründete Unternehmen Flexstructures mit Sitz in Kaiserslautern.

Einbau des Nervensystems genau planen

„Ziel ist ein Software-Tool, mit dem sich mechanische Parameter von Kabel und Kabelsystemen besser abschätzen lassen“, berichtet Vanessa Dörlich, die das Projekt vonseiten des ITWM betreut. Bis zu 100 Kabeltypen sind in einem Automobil verbaut, die Bandbreite reicht von Sensorkabeln bis hin zu Hochvoltleitungen in Elektrofahrzeugen. „Die Kabelvielfalt in einem Auto ist sehr groß“, ergänzt Oliver Hermanns, ehemals in Diensten des ITWM und heute Geschäftsführer des Spin-offs Flexstructures. Sein Unternehmen arbeitet in Sachen Verkabelung bereits mit einer Software, die soll nun verbessert und erweitert werden. „Da wird oftmals um einen Zehntel Millimeter gekämpft“, sagt Hermanns. Schließlich sei der Raum, der für die Kabel im Auto-Innenleben vorgehalten wird, endlich. Und: Der Einbau der Leitungen erfolge überwiegend in Handarbeit, müsse also von Menschen auch noch durchführbar sein. Obendrein spare der effiziente Einbau des „Nervensystems“ der Fahrzeuge auch noch Geld. „Jeder Meter Kabel kostet Geld.“

Wie verhalten sich Autospiegel beim Einklappen?

Dörlich und ihre Kollegen befassen sich unter anderem mit den mechanischen Anforderungen, die an Kabel(bündel) gestellt werden. Ein Beispiel: Einklappbare Autospiegel verfügen – neben der Steuereinheit fürs Einklappen – oftmals auch über eine Heizung, über Beleuchtung oder gar eine Kamera. All das muss mit Kabeln angesteuert werden. Wie sich diese dann verhalten beim Einklappen, welche Kräfte wirken und wie sich das auf mögliche Kabelarten auswirkt, das soll mithilfe eines Tools abgeschätzt werden, an dem Dörlich und ihre ITWM-Kollegen arbeiten. Die Daten der unterschiedlichen Kabel liefert Flexstructures, die praktischen Versuche werden in Saarbrücken am Lehrstuhl von Stefan Diebels vorgenommen. Gefördert wird das auf drei Jahre angelegte Projekt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), laut Dörlich eine Besonderheit. Normalerweise werde von der DFG Grundlagenforschung gefördert. „Wir schlagen hier eine Brücke von der Forschung in die Industrie.“

Zur Sache: Flexstructures

Das Unternehmen Flexstructures gibt es seit 2012, es ist eine Ausgründung aus dem Fraunhofer-ITWM. Geschäftsführer ist Oliver Hermanns. Die Firma hat mit dem Fraunhofer-Chalmers Centre for Industrial Mathematics (FCC) im schwedischen Göteborg mit der Software IPS ein Programm entwickelt, das in allen Branchen zum Einsatz kommt, in denen das Verlegen von Kabeln eine Rolle spielt. Zu den Branchen, in denen Flexstructures Partner hat, gehören neben der Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie auch die Elektronikindustrie. Zu rund 130 Firmen weltweit hat Flexstructures laut Hermanns Kontakte, 80 Prozent davon kommen aus der Automobilindustrie. „Wir beliefern fast alle Hersteller“, sagt der Geschäftsführer. Die Firma hat laut Hermanns in Kaiserslautern rund 30 Mitarbeiter und sucht derzeit auch noch neue Kollegen.

