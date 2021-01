Die Zwischenrunde für die erste eStadtmeisterschaft in Kaiserslautern steht. Und was bei den Vorentscheidungen herauskam, war so deutlich nicht unbedingt zu erwarten: Die Favoriten an der Konsole scheinen in etwa dieselben zu sein wie sonst auf dem Hallenboden in der Barbarossahalle. Eine Runde weitergekommen sind von den 15 Teams der FCK, die FCK-Portugiesen, TuS Erfenbach, SV Morlautern, SV Wiesenthalerhof, VfL, VfR und TSG Kaiserslautern. Vor allem FCK und TSG präsentierten sich stark und spielsicher, aber auch alle anderen sechs Teams rechnen sich Chancen auf den 1. eStadtmeisterschafts-Titel aus. Der Ausrichter VfR Kaiserslautern hätte ebenfalls gern den Pokal der RHEINPFALZ. Am Samstag kämpfen die acht Teams um den Einzug in die Finalrunde. Die Gruppenersten und Gruppenzweiten sind weiter. Ab 15.30 Uhr überträgt der VfR live auf seinem YouTube-Kanal „ErbseTV“. Die Halbfinals sind ab 18.30 Uhr geplant, anschließend startet das Finale.