Das Stadtzentrum von Kaiserslautern soll als Waffenverbotszone ausgewiesen werden. Am Freitagvormittag hat das der rheinland-pfälzische Innenminister, Michael Ebling (SPD), bei einem Rundgang mit Polizeistreifen mitgeteilt. „Wir wollen keine Waffen im öffentlichen Raum, Messer haben hier nichts zu suchen“, sagte Ebling. „Wir müssen dem Sicherheitsbedürfnis der Menschen Rechnung tragen.“ Um die entsprechende Rechtsverordnung zu prüfen und einzuführen, braucht es laut dem Politiker rund drei Monate. Mit dem angekündigten Verbot reagieren Land und Behörden auf die Messerattacke vom vergangenen Samstag. In der Nähe des Fackelbrunnens war ein Streit unter drei Syrern eskaliert – ein 18-Jähriger soll in dessen Verlauf die anderen beiden Männer niedergestochen haben. Eines der Opfer, 22 Jahre alt, ist am Montagnachmittag an seinen Stichwunden gestorben, das andere schwebt nach wie vor in Lebensgefahr.

Weitere Informationen folgen.