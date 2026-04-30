Meinung Kaiserslauterer Busverkehr: Mit dem Fahrplanwechsel wird vieles besser

rheinpfalz_20250904_122

Dass Verkehrsunternehmen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten das ÖPNV-Angebot ausweiten, ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit.

Kaiserslautern ist kein Paradies für Busnutzer. Aber mit dem Fahrplanwechsel wird vieles besser. Dass man von Dansenberg und Hohenecken aus künftig im Halbstundentakt in die Stadtmitte kommt – prima. Und vom Bännjerrück aus geht es nonstop zum Hauptbahnhof und in den PRE-Park. Das sind echte Fortschritte. Wer will, dass das Angebot so bleibt, sollte einfach mal ausprobieren, ob es nicht doch eine Alternative ist, das Auto stehen zu lassen und den Bus zu nehmen. Am ersten Samstag im Monat ist Busfahren in Kaiserslautern derzeit kostenlos. Das ist doch eine schöne Gelegenheit für eine Probefahrt.

Weitere Artikel
An der Haltestelle Fackelbrunnen Süd fahren unter anderem die Busse nach Hohenecken, Dansenberg und Erfenbach ab.
Fragen und Antworten

RHEINPFALZ Plus Artikel
Busverkehr: Größte Fahrplanumstellung in Kaiserslautern seit über 25 Jahren

Mehr zum Thema
Hohenecken Kaiserslautern Hohenecken Alle Themen
x