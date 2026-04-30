Dass Verkehrsunternehmen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten das ÖPNV-Angebot ausweiten, ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit.

Kaiserslautern ist kein Paradies für Busnutzer. Aber mit dem Fahrplanwechsel wird vieles besser. Dass man von Dansenberg und Hohenecken aus künftig im Halbstundentakt in die Stadtmitte kommt – prima. Und vom Bännjerrück aus geht es nonstop zum Hauptbahnhof und in den PRE-Park. Das sind echte Fortschritte. Wer will, dass das Angebot so bleibt, sollte einfach mal ausprobieren, ob es nicht doch eine Alternative ist, das Auto stehen zu lassen und den Bus zu nehmen. Am ersten Samstag im Monat ist Busfahren in Kaiserslautern derzeit kostenlos. Das ist doch eine schöne Gelegenheit für eine Probefahrt.