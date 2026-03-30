Die Stadt nutzt die zweite Hälfte der Osterferien, um die Fahrbahndecke der Burgstraße zwischen Max- und Meuthstraße zu sanieren. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird der Straßenabschnitt von 7. bis 10. April für Fahrzeuge voll gesperrt. Davon sind auch die Einmündungen der Max-, Enten-, Brüder- und Meuthstraße in die Burgstraße betroffen, die ebenfalls gesperrt werden. Die Bushaltestelle der Regionalbusse wird während der Arbeiten verlegt, die Bushaltestelle Mühlstraße entfällt. Fußgängerinnen und Fußgänger können den Abschnitt trotz der Arbeiten passieren, so die Verwaltung.