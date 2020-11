Das Projekt „Geflüchtete im Ehrenamt – Brückenbauer für Integration“ des Malteser Hilfsdiensts Kaiserslautern hat in der Kategorie „Erfahrungen teilen – Chancen nutzen“ den Integrationspreis des Landes Rheinland-Pfalz gewonnen.

Sie sind Botschafter für Vielfalt und Gemeinschaft und leisten mit ihrer täglichen Arbeit einen wichtigen Beitrag für Integration und Teilhabe in Rheinland-Pfalz, schreibt das Integrationsministerium. Am Montag hat Ministerin Anne Spiegel herausragende Projekte in unterschiedlichen Kategorien mit dem Integrationspreis Rheinland-Pfalz 2020 ausgezeichnet: „Mit ihren Projekten leisten sie einen wichtigen Beitrag für das gesellschaftliche Zusammenleben. Sie setzen sich Tag für Tag dafür ein, dass Integration funktioniert – und das mit ganz eigenen Ansätzen.“

Zu den Preisträgern gehört das Projekt „Geflüchtete im Ehrenamt – Brückenbauer für Integration“. Dabei unterstützen ehrenamtliche Integrationslotsen der Malteser geflüchtete Kinder und Erwachsene: Die Integrationslotsen, von denen viele selbst einen Fluchthintergrund haben, begleiten Geflüchtete bei zahlreichen Aktivitäten, stehen als Ansprechpartner aus dem gleichen Kulturkreis zur Verfügung und können ihre Erfahrungen an Neuankömmlinge weitergeben. Mit Hilfe der Integrationslotsen sollen Ängste und Vorbehalte schneller abgebaut und die gesellschaftliche Teilhabe von Geflüchteten gefördert werden. Die in prämierten Projekte erhalten jeweils 5000 Euro