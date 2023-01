Mit Raketen und anderem Feuerwerk begrüßten viele Kaiserslauterer das Jahr 2023. Nachdem zwei Jahre lang kein Silvester-Feuerwerk verkauft werden durfte, war der Himmel über der Stadt in der Nacht auf Sonntag zum Jahreswechsel für 30 Minuten wieder bunt erleuchtet. Einen hervorragenden Blick auf das Farbenspiel und Glitzern über Kaiserslautern hatte, wer sich am Abend auf zum Humbergturm machte. Dutzende Menschen beobachteten von dort das Treiben in der Stadt. Dort blieb es trotz des Wegfalls der der Beschränkungen aus den Vorjahren laut Polizei ruhig.