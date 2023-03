Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was treiben Lauterer Autoren dieser Tage? Drückt ihnen die aktuelle Krise auf die Stimmung? Oder fühlen sie sich durch die Kontaktsperren und durch mehr Zeit alleine eher literarisch beflügelt? Die Ergebnisse sind erstaunlich – vielfältig.

Der Philosoph Klaus Wiegerling sagt augenzwinkernd: „Ich leide mehr am Heuschnupfen als an Corona.“ Zur Zeit arbeitete er an einem Studienbrief für das Fernstudienzentrum der