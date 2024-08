Einer der renommiertesten Architekten in Kaiserslautern ist tot. Folker Fiebiger starb am Dienstag im Alter von 83 Jahren. Viele Bauten in der Stadt tragen seine Handschrift. Sein bekanntestes Werk ist das Fritz-Walter-Stadion.

Eigentlich wollte er Archäologe werden, nicht Architekt. Es kam aber anders. In Stuttgart studierte Folker Fiebiger Architektur und Bauingenieurwesen. Er trat damit in die Fußstapfen seines Vaters Hansgeorg, der bereits als Architekt in Kaiserslautern tätig war. Nach dessen Tod übernahm er 1968 das Architekturbüro und entwickelte es weiter. Heute führt Sohn Karsten die Familientradition in Kaiserslautern erfolgreich fort. Folker Fiebiger, der gebürtige Schlesier, der mit seinen Eltern 1950 nach Kaiserslautern kam, Abitur am Altsprachlichen Gymnasium machte, war Generalist. Kirchen, Geschäftshäuser, Wohngebäude und als besonderer geschäftlicher Schwerpunkt Fußballstadien gehörten zu seinem Arbeitsgebiet.

Als Planer war Folker Fiebiger, der gerne die Schreibweise seines Vornamens mit F betonte, über Jahrzehnte eine maßgebliche, eine prägende Persönlichkeit in Kaiserslautern. Den Mann mit dem schlohweißen Haar umgab die Aura eines Machers, der ideenreich, kompetent, geradlinig, erfolgssicher, überzeugend, weltmännisch, hartnäckig und durchsetzungsstark zu Werke ging. Er vermochte, Plänen und Projekten seinen Stempel und seinen Namen aufzudrücken. Parkettsicher präsentierte er sich im Umgang mit Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit.

Viele Bauten in Kaiserslautern stehen für sein Wirken

Viele Bauten in Kaiserslautern stehen für sein Wirken, wie etwa der neue Sparkassenkomplex am Altenhof mit dazugehörender Platzgestaltung. Ehrenamtlich betreute er den Einbau des Carillons im Turm der Stiftskirche. Es rührte ihn sehr, dass ausgerechnet er als gestandener Protestant den Auftrag des Bistums zum Bau der katholischen Kirche St. Theresia im Uniwohngebiet bekam. Sie gehört mit ihrer Ausmalung zu den farbenprächtigsten Kirchen in Deutschland.

Nachhallender Ruf als Stadionarchitekt

Bundesweit und international erarbeitete sich Folker Fiebiger einen nachhallenden Ruf als Stadionarchitekt. Das Fritz-Walter-Stadion wurde sein Renommier- und Referenzprojekt. Er baute die Fußballarena schrittweise um und aus. Mit der Nordtribüne schuf er ein Monument, das über der Stadt thront. Zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Kaiserslautern vollendete er den Ausbau des Stadions und gab ihm die heutige Form und Gestalt mit einem Fassungsvermögen von nahezu 50.000 Zuschauern.

Der Planer bewarb sich in den 1990er Jahren mit dem Rockenhauser Unternehmer Ulrich Putsch auch um die Entwicklung der früheren französischen Holtzendorffkaserne. Bei der Abstimmung im Stadtrat unterlag er allerdings der damals blutjungen PRE-Gruppe und ihrem Konzept. Seine planerische Vorstellung von einem Hochhaus auf der Ecke Mainzer Straße und Donnersbergstraße als neue städtebauliche Dominante blieb somit eine unerfüllte Vision.

Folker Fiebiger engagierte sich für seinen Berufsstand und die Gesellschaft. Die Architektenkammer Rheinland-Pfalz kürte ihn zu ihrem Ehrenmitglied. 1977 gehörte er zu den Gründungsvätern des Rotary-Clubs Kaiserslautern-Kurpfalz, dessen Präsident er 1988/89 wurde. Hier war er ein großer Förderer des Austausches mit dem französischen Partnerclub Chartres Deux Vallées.

Geschäftsmann und Mensch mit Stehvermögen

Als Geschäftsmann und Mensch bewies der begnadete Schnellzeichner Stehvermögen. Er ließ sich nicht unterkriegen. An der Seite seiner Frau Heidi erholte er sich auch von gesundheitlichen Schicksalsschlägen. Sein zum jetzigen Zeitpunkt unerwarteter Tod beendete nunmehr ein erfülltes und ein besonderes, ein Anerkennung verdienendes und ein Kaiserslautern bereicherndes Leben.