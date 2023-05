Die Aquakids waren im Wasser in Gau-Algesheim super unterwegs. Beim Rhein-Nahe-Eck-Schwimmfest, ausgerichtet vom Schwimmteam Bingerbrück, schnappten sich die Kids die Mannschaftswertung und setzten sich vor weitere zwölf Vereine an die Spitze, durften so den Rhein-Nahe-Cup in Empfang nehmen.

„Die Kids zeigten eine geschlossene Leistung, alle sammelten Punkte für die Mannschaft“, waren die Trainer Swetlana Schick und Gerd Backhaus mächtig stolz auf ihre Kids. Zusätzlich zu vielen Einzelerfolgen und Bestleistungen gewannen die „Kleinen Mädels“ (Jahrgang 2012 bis 2015) den ersten Platz bei der Lagenstaffel und der Freistilstaffel über 4x50m. Die „Kleinen Jungs“ gewannen ebenfalls ihre Lagenstaffel und erreichten einen dritten Platz bei der Freistilstaffel. Die „Großen Mädchen“ (Jahrgang 2011 und älter) lieferten den Staffelsieg über 4x100m Lagen sowie Platz zwei in der Staffel 4x100m Freistil zum Gesamterfolg bei. Bei den „Großen Jungs“ war es der erste Platz beim Freistil und der zweite Platz bei der Lagenstaffel.

Mit diesen Erfolgen im Rücken gehen die Aquakids am 20. Mai in den 11. Azurcup, den der eigene Verein im Azur in Ramstein ausrichtet.