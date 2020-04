Laut Fröhlich verfügen noch immer zahlreiche Arztpraxen, insbesondere die besonders betroffenen Hausarztpraxen, nicht über ausreichend Schutzkleidung. Einige Praxen haben zwar Schutzkleidung erhalten, „jedoch teilweise nicht zertifiziertes Material, welches auch nicht zum Schutz des Personals vor dem neuartigen Coronavirus geeignet ist“. Zudem fehlten FFP-2 Masken. „Wir fordern deswegen den Gemeinsamen Bundesausschuss eindringlich auf, die Regelung der Krankschreibung nach telefonischem Kontakt zunächst weiter beizubehalten. Durch das Auslaufen der Regelung wird die Gesundheit der Ärztinnen und Ärzte, von denen viele ebenfalls zur Risikogruppe zählen, in erheblichem Maße gefährdet. Die bisherigen guten Erfolge in der Eindämmung der Pandemie werden dadurch aufs Spiel gesetzt“, kritisierte der Vorsitzende der Ärztlichen Kreisvereinigung.

Unbedingt erst anrufen

An die Patienten appelliert Fröhlich, bei Infekten unbedingt zunächst telefonisch mit dem Arzt Kontakt aufzunehmen. „Kommen Sie nicht unangemeldet in eine Praxis. Wir können Ihnen helfen, müssen es aber entsprechend organisieren.“ Jeder Patient mit Erkältungssymptomen müsse zunächst wie ein Covid-19-Verdachtsfall behandelt werden. Das heißt, das Personal muss geeignete Schutzkleidung tragen. „Ist dies nicht der Fall, stellt dies eine erhebliche Gesundheitsgefahr für Ärzte sowie das gesamte Praxispersonal dar“, so der Facharzt für Allgemeinmedizin.