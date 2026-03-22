19,5 Prozent der Zweitstimmen – diesem AfD-Ergebnis in Rheinland-Pfalz hat es Dirk Bisanz (67) zu verdanken, dass er erstmals in den Landtag einzieht. Listenplatz 13 reichte dem Kaiserslauterer Zahnarzt, um für die drittstärkste Fraktion einen Sitz in Mainz zu erringen. Als Direktkandidat hatte sich Bisanz, der Kreisvorsitzende der AfD, auch Chancen auf den Sieg in Wahlkreis 45 ausgerechnet – nach einer spannenden Live-Auszählung landete er hinter Norbert Herhammer (CDU) und Dennis Matheis (SPD). Auf 25,1 Prozent der Erststimmen kam der Politiker, der der Partei vom rechten Rand seit 2017 angehört. „Es ist schade, dass es hier nicht ganz gereicht hat“, bedauerte Bisanz am Sonntagabend, kurz nach der Wahlparty der AfD in Mainz. „Aber das Ergebnis macht mich stolz.“