Vor einer Entscheidung im Rat soll die Erneuerung der Heizungsanlagen im Langenfelderhof und in Kaiser's erst im Bauausschuss beraten werden, so beschloss es der Gemeinderat in seiner Sitzung am Freitagabend. Die Verwaltung sei beauftragt, eine Machbarkeitsstudie mit Kostenschätzung für die Überarbeitung oder Erneuerung der Heizungsanlagen in den gemeindlichen Anwesen Hofcafé im Langenfelderhof und im Rückgebäude in Kaiser’s einzuholen. Damit wurde ein Ingenieurbüro aus Otterberg beauftragt. Dieses legte nun dem Gemeinderat mehrere Varianten vor. Die Kostenspanne reicht bei Kaiser’s von 28.000 bis 180.000 Euro Kosten. Für den Langenfelderhof liegen die Kosten – je nach Variante – zwischen 46.000 und 85.000 Euro. Weder das Ingenieurbüro noch die Verwaltung unterbreitete dem Gemeinderat einen Vorschlag, welche Variante für die Heizungsoptimierung oder Sanierung genommen werden soll. Die Verwaltung stellte die Entscheidung ins Ermessen des Rates.