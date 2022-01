Die gute Nachricht: Die Stadtplatane steht noch. Die schlechte Botschaft: Innerhalb von Stunden hat die Stadtverwaltung am Donnerstag zwischen Tourist-Information und Einkaufszentrum „K in Lautern“ alles plattmachen lassen.

Es geschah ohne Ansage. Plötzlich wüteten am Donnerstagfrüh in der Innenstadt schwere Maschinen des Unternehmens Lahner Forst, Motorsägen kreischten – und ein Baum nach dem anderen fiel. Am Nachmittag standen dann zwischen Fruchthalle und Shoppingmall gerade noch drei große Bäume. Alle anderen waren weg, gefällt und schon abgefahren. Die alte Stadtplatane blieb verschont. Auch Stadtratsmitglieder waren im Vorfeld nicht in Kenntnis gesetzt worden. Grünen-Chef Tobias Wiesemann war von Bürgern informiert worden, dass am Fackelbrunnen großflächig gerodet werde. „Eine Information im Vorfeld wäre definitiv besser gewesen“, sagte er zur RHEINPFALZ. Der Beschluss zur Gestaltung der neuen Stadtmitte liege immerhin über zwei Jahre zurück. Ihm sei auch nicht klar gewesen, dass fast alle Bäume, die in der Planung auftauchen, neue Bäume sind. Dass für die Bushaltestellen Platz gebraucht werde, sei klar gewesen.

Zweiter Abschnitt der neuen Mitte

Verantwortliche bei der Stadtverwaltung wollten sich nicht äußern, verwiesen auf die Pressestelle. Deren Sprecher Matthias Thomas teilte mit, dass es sich um vorbereitende Maßnahmen für den zweiten Abschnitt der neuen Mitte handele, beschlossen vom Stadtrat am 19. August 2019. Die Bauarbeiten sollen im April beginnen. In Kürze werde das Projekt vorgestellt.

Bäume sind Busbahnhof im Weg

Laut Stadtverwaltung wurden acht Bäume gefällt, im Zuge der Umgestaltung sollen 20 neue Bäume kommen, ebenso Sitzmöglichkeiten. Der große Baum nördlich des Fackelbrunnens habe gefällt werden müssen, weil dort eine Wartehalle für den Busbahnhof komme. „Die Stadtplatane wird mit einer neuen Einfassung mit Sitzstufen ausgestattet“, heißt es weiter aus dem Rathaus. Auch der Rasen um den Fackelbrunnen soll verschwinden.