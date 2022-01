Die Initiative „Stadt für alle“ will ihrem Unmut über die Abholzung der Bäume rund um den Fackelbrunnen öffentlich Luft verschaffen und lädt zu einer Protestkundgebung. Am Samstag, 29. Januar, treffen sich die Aktivisten um 11 Uhr auf der Kahlschlagfläche vor der Stadtinfo. Für die Kundgebung ist eine halbe Stunde eingeplant. Die Abholzung der Bäume habe „in weiten Teilen der Bevölkerung für große Empörung gesorgt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Initiative.