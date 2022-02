Nicht nur die Preise für Energie und Treibstoff ziehen derzeit an – auch der Weltmarktpreis für Kaffee ist zuletzt deutlich gestiegen. An der Frankfurter Börse hat der Kaffeepreis in den vergangenen drei Jahren um 150 Prozent zugelegt. Stephanie und Christian Bebensee betreiben seit neun Jahren die Kaffeerösterei in der Steinstraße. Sie haben ihre Preise zum 1. Februar angehoben: „Von den Preissteigerungen bleibt bei uns nichts hängen“, so Christian Bebensee. Der gestiegene Börsenpreis spiegele sich eins zu eins in seinen Kaffeepreisen wider. Von den Kunden der Rösterei habe er bisher keine negativen Reaktionen erlebt. „Wir kommunizieren die Preissteigerungen sehr gut“, sagt Bebensee.

Bebensee: Es gibt genug Kaffee auf dem Markt

Die Rohkaffeepreise seien in den vergangenen Jahren durch die Decke gegangen. Dabei gäbe es genug Kaffee auf dem Markt, Grund für die Teuerung seien vielmehr Spekulationen an der Börse. Auch die Kosten für Verpackung und Transport seien gestiegen. Die Kunden, die ihren Kaffee direkt über die Kaffeerösterei beziehen, erreicht Bebensee gut, anders jene im Supermarkt: „Hier spüren wir eine deutliche Kaufzurückhaltung“, so Bebensee. Doch bei Industriekaffee sei im März ebenfalls mit Preissteigerungen zu rechnen. Schließlich habe auch der Preis für eine Tasse Kaffee vor Ort in der Steinstraße um 20 Cent zugelegt – was nicht nur an den Weltmarktpreisen für Kaffee, sondern vor allem an den gestiegenen Kosten für Energie, Versicherungen, Miete und Gehälter liege.

Samstags meist alle Plätze besetzt

Kaffeeliebhaber halte das aber nicht von einem Besuch in der Kaffeerösterei ab. Samstags seien die rund 100 Sitzplätze alle besetzt: „Die Leute haben große Lust, raus zu gehen, Kaffee zu trinken, zu frühstücken“, meint Bebensee. Auch im Lockdown mussten die Lautrer nicht auf einen Kaffee aus der Kaffeerösterei verzichten. „Der Coffee-to-go wurde in dieser Zeit mehr nachgefragt und Bohnen wurden auch fleißig gekauft“, so Bebensee. Das Heißgetränk ist bei den Deutschen beliebt: Laut einer Studie des Deutschen Kaffeeverbands trank der Bundesbürger 2020 durchschnittlich 168 Liter Kaffee.