Für mehrere Stunden musste die A6 auf Höhe Kaiserslautern-Einsiedlerhof am Mittwoch gesperrt werden. Wie die Polizei berichtet, hielt ein 36-jähriger Fahrer eines Sattelschleppers den Sicherheitsabstand zum Vordermann nicht ein, wich einem abbremsenden Lastwagen aus und touchierte ihn am Auflieger, wodurch dieser seitlich aufriss. Teile der Ladung verteilten sich daraufhin über eine Länge von ungefähr 100 Metern auf der Autobahn. Es handelte sich um tausende Packungen Kaffee, die zu großen Teilen auf der Fahrbahn lagen und eine rutschige Schicht bildeten. Die Beamten versuchten mit eigenen Mitteln, die Fahrbahn zu reinigen, was allerdings misslang. Daher mussten zwei Fahrstreifen mehrere Stunden lang gesperrt bleiben, bis die Reinigung beendet war.