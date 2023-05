Nach mehreren Jahren Corona bedingten Ausfalls fand am Sonntag wieder ein Treffen des „Kadett C Club Kaiserslautern“ statt. Auf dem Parkplatz des Opelwerks trafen sich mehr als 300 Autofans mit ihren Schmuckstücken und tauschten sich mit Gleichgesinnten aus. Mit dabei war auch die Polizei.

Wie die Beamten nach dem Treffen mitteilten, waren sie auf Nachfrage des Veranstalters mit einem Informationsstand beteiligt. So ging es an dem Tag also nicht nur um Kaufangebote von Vertretern verschiedener Teilehersteller und Merchandising-Vertreiber und um Fachsimpelei unter Gleichgesinnten: Beamte des Expertenteams Tuningszene kamen mit Besuchern ins Gespräch, teilten ihre Erfahrungen und klärten über das Themenfeld Tuning aus Sicht der Polizei auf. Laut Polizei wurden angenehme Gespräche geführt und offene Fragen besprochen. Die Resonanz sei durchweg positiv gewesen, heißt es in der Mitteilung, und: „Dass an diesem Sonntag durch die Polizei bewusst keine zielgerichteten Kontrollen auf den Anreiserouten der Veranstaltungsbesucher und -teilnehmer durchgeführt wurden, wirkte sich höchstwahrscheinlich auch nicht negativ auf das Stimmungsbild aus.“