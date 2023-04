Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Haben Sie auch schon Ihren Status in „Opfer“ umgeändert? Wenn es nach dem neuen Programm „Sittenstrolch“ von Kabarettist Mathias Tretter geht, sollten das alle tun. Heutzutage gebe sich jede(r) allzu schnell beleidigt, gekränkt, verletzt, empört und mit dem moralischen Zeigefinger wedelnd. Tretter dagegen ging am Donnerstag im Kammgarn-Kasino eher wenig zimperlich vor. Denn: „Selten war ein Sittenstrolch so notwendig wie heute.“

Kurz nach der Premiere im Vorjahr war auch für Tretters „Sittenstrolch“ erst mal Schicht im Schacht auf Live-Bühnen. Gut gepolstert wurde die Show eingelagert