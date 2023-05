Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Pssst! Nicht ansprechen! Die Kult-Sauerländerin Frieda Braun ist unter die Sprech-Azteken … äh, Asketen gegangen und macht eine „Sprechpause“. Eigentlich auch bei ihrem Auftritt am Sonntag im Lauterer Edith-Stein-Haus. Doch am Ende war es dann doch nicht so mucksmäuschenstill.

Schlechter hätte das Timing wohl nicht sein können: Da geht die schrullige Frieda auf neue Kabarett-Tour und das mitten in einem besinnlichen Schweigeseminar, das sie zusammen mit