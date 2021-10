Nach einer Bauzeit von sieben Wochen wird am Freitag, 8. Oktober, die K40 zwischen Otterbach und Morlautern für den Verkehr wieder freigegeben. „Strukturelle Schäden, geprägt durch viele Risse und Verdrückungen im Asphaltoberbau der K40 beginnend ab der Zufahrt zum Friedhof am Ortsausgang von Otterbach bis zur Kreisgrenze in Richtung Morlautern machten eine Instandsetzung dringend erforderlich“, erläutert der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern. Auf einer Länge von rund 1,5 Kilometern wurde die Fahrbahn erneuert. Kosten: 523.000 Euro. Die überwiegend überbaute Rinnenbordanlage wurde abgebrochen und durch eine neue ersetzt. Sämtliche Arbeiten wurden unter Vollsperrung ausgeführt. Der Verkehr wurde über die L387 (Erlenbach) und die L389 (Otterbach) umgeleitet. „Die Stadt Kaiserslautern hat sich den Bauarbeiten auf Stadtgebietsseite angeschlossen, so dass das Baufeld erweitert und die Erneuerung der Fahrbahn bis zum Ortseingang von Morlautern kurzfristig miterfolgte“, teilt der LBM weiter mit.