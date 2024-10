Vor wenigen Wochen hat der irische Textildiscounter Primark seine Filiale im Einkaufszentrum „K in Lautern“ geschlossen. Mit dem Aus von Primark, einem der Ankermieter in der 2015 eröffneten Mall, wächst die Anzahl der Leerstände im Einkaufszentrum. Eine Chance, dass Primark an andere Stelle, womöglich mit kleinerer Verkaufsfläche, an den Standort Kaiserslautern zurückkehrt, scheint es nicht zu geben. Das legt zumindest die Antwort der Pressestelle des Unternehmens nahe. Das Primark-Aus und „weitere Mieterwechsel sind daher jetzt der Impuls, die geplante Neuausrichtung“ des Einkaufszentrums voranzutreiben, kündigt Centermanagerin Sabine Friedrich auf Nachfrage an. Ein neues Konzept für das Einkaufszentrum, bei dem der Angebotsschwerpunkt nicht mehr so stark an Modegeschäften ausgerichtet sein soll, könne womöglich um die Jahreswende 2024/25 vorgestellt werden, so Friedrich.

Mehr zum Thema lesen Sie hier