Die Pandemie macht auch dem Einkaufszentrum „K in Lautern“ zu schaffen. „Wir sind in einer sehr, sehr schwierigen Situation“, sagte ECE-Centermanagerin Sabine Friedrich der RHEINPFALZ. Aufgrund des harten Lockdowns sind nur noch elf Läden geöffnet, darunter Aldi und der DM-Markt. Die Gastronomiebetriebe Ciao Bella, K Döner, Manju und Subway bieten weiterhin einen Abholservice an. Einige Läden sind in der Corona-Krise schon auf der Strecke geblieben. Von insgesamt 100 Shops stehen derzeit laut Friedrich 15 leer. Vor allem das Untergeschoss ist betroffen. Das „K in Lautern“ war vor fünf Jahren eröffnet worden. Betrieben wird es von ECE mit Sitz in Hamburg.

