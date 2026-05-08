Einschnitte für Behinderte, Kinder und Jugendliche: Dies sehen Pläne einer bundesweiten Arbeitsgruppe vor. In der Kaiserslauterer Lokalpolitik regt sich Widerstand.

Es geht mal wieder ums Geld. Eigentlich sollte die Liste mit über 70 Kürzungsvorschlägen, die eine Arbeitsgruppe von Bund, Ländern und Kommunen erstellt hatte, gar nicht an die Öffentlichkeit. Doch der Paritätische Wohlfahrtsverband hatte das Papier mit dem Titel „Effizienter Ressourceneinsatz bei Leistungsgesetzen“ geleakt.

Mit dem Ziel, die Kommunen zu entlasten – die die Kosten für die oft vom Bund beschlossenen sozialen Hilfen tragen müssen – wurden etliche Leistungen für die Kinder- und Jugendhilfe und die Betreuung von Behinderten auf die Streichliste genommen. „Die Sozialleistung Eingliederungshilfe ermöglicht Menschen mit Behinderung, allein zu Hause zu wohnen“, nennt Carsten Ondreka, Vorsitzender des Inklusionsbeirats, einer der Punkte. „Meine Stellvertreterin zum Beispiel sitzt wegen MS im Rollstuhl und hat ein Kind. Würde die Leistung gestrichen, kann es sein, dass sie in ein Heim müsste. Und ihr Kind in ein anderes Heim käme.“ Auch das Wunsch- und Wahlrecht von Behinderten steht auf der Liste: „Würde dies wegfallen, würde die Unterstützungsperson zugewiesen, egal, ob es mit ihr im Alltag passt oder nicht.“ Die Integrationskräfte, die beeinträchtigte Kinder in Schule und Kita unterstützen, könnten ebenso wegfallen.

Auch Alleinerziehende könnte die Kürzung treffen

Doch nicht nur Beeinträchtigte träfe der Sparplan. Es könnte auch bei der Ganztagsbetreuung für Schulkinder Einbußen geben. Alleinerziehenden könnte der Unterhaltsvorschuss – die Hilfe, wenn der andere Elternteil nicht zahlt – gekürzt werden. Oder bei unbegleiteten geflüchteten Jugendlichen ab 16 Jahren würde an den Unterkünften gespart.

„Manche Vorschläge widersprechen offen der UN-Behindertenrechtskonvention und der UN-Kinderrechtskonvention“, urteilt Ondreka ebenso wie viele andere Organisationen. „Je mehr Inklusion wir haben, wie Barrierefreiheit in Schulen und Kitas, desto weniger Unterstützungshilfen bräuchten wir“, plädiert er für vorausschauendes Handeln. Doch noch sei Hilfe nötig: „Widersinnig ist es zum Beispiel, eine neue barrierefreie Haltestelle einzuweihen, aber man kommt mit dem Rollstuhl gar nicht dorthin.“

Ondreka ist klar, dass die Sozialleistungen die kommunalen Haushalte belasten. Aber statt „in Hinterzimmern Grausamkeiten zu entwerfen, die menschenrechtliche Standards in Frage stellen“, sollte „mit Betroffenen und Institutionen geschaut werden, wie Prozesse und Mittelvergaben vereinfacht, entbürokratisiert und zielsicher angebracht werden können“.

Politik ist zu Resolution im Stadtrat aufgefordert

Um diesem Ziel näher zu kommen, hat Ondreka nicht nur ein Schreiben an die Oberbürgermeisterin, den Stadtvorstand und die Fraktionen geschickt, sondern auch eine Petition aufgesetzt, über die der Stadtrat am Montag entscheidet. Darin werden der „Städtetag des Landes Rheinland-Pfalz und die neue Landesregierung aufgefordert, sich gegen die Kürzungspläne (...) auszusprechen“.

Auf den Brief haben sich laut Ondreka nur „die Grünen und die Linken gemeldet“. Letztere haben auch eine Pressemitteilung mit der Forderung an die „politisch Verantwortlichen“ verschickt, „diese Vorschläge zu schreddern und ihre Politik an dem Wohl der Schwächsten in der Gesellschaft auszurichten“.

Zwar noch ohne Panik, aber „mit Sorge“ schaut David Lyle, geschäftsführender Vorstand der Lebenshilfe Westpfalz, auf die bekannt gewordenen Pläne. „Noch ist es nichts Konkretes“, versucht er zu beruhigen, „doch es muss gespart werden“, ist ihm klar. Und deshalb geht er „davon aus, dass etwas kommt“. Derzeit treibt ihn mehr um, wie er „Personal bekommt und motiviert angesichts der Wahnsinns-Bürokratie“, verstärkt durch das Kita- und das Bundesteilhabegesetz. Bei Problemen werde immer kleinteiliger gedacht, so dass alles noch komplizierter werde. „Wir sind nicht reformfähig“, lautet sein Urteil.

Info

Bei einer Demo am Samstag, 9. Mai, soll gegen die Kürzungen mobil gemacht werden. Start ist um 11 Uhr am Stiftsplatz, Ecke Deutsche Bank mit einer Kundgebung, dann geht der Zug durch die Innenstadt bis zum Stadtpark, wo es auf dem Stadtteilfest weitere Infos gibt.