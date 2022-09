Am Sonntag findet die alljährliche Kürbiswiege-Meisterschaft auf dem Gelände der Gartenschau statt. Die neuen organisatorischen Leiter Andrea Heß und Massio Da Silva sind schon beinahe startklar.

Die Vorbereitungen für die Meisterschaft sind in den finalen Zügen, die Absperrungen um den Brunnenplatz der Gartenschau werden aufgebaut und die ursprünglich drei – krankheitsbedingt diesmal nur zwei – Jurymitglieder wappnen sich schon für einige gigantische Gemüse-Exemplare, die sie mit akribischer Genauigkeit bewerten müssen. Zum Glück sind es alles bereits erfahrene Kürbiswiege-Juroren, bestätigt Andrea Heß.

Kürbisse müssen gesund sein

Bei den Teilnehmern dagegen sind auch Neulinge dabei. Etwa sechs bis acht Voranmeldungen sind bereits eingegangen, die Kurzentschlossenen haben noch bis Sonntag 11 Uhr Zeit, sich anzumelden. „Wobei erfahrungsgemäß am Ende doch ein bis zwei Nachmeldungen, beziehungsweise Teilnehmer ohne Anmeldung vorbeikommen“, so Heß.

Mangelnde Zuschauer befürchtet Da Silva in diesem Jahr nicht, „denn ich glaube, dass die Teilnehmer, die auch die Jahre davor immer mitgemacht haben, froh sind, dass es wieder losgeht.“ Start ist um 13 Uhr. Die Teilnahmekriterien: „Es müssen große Kürbisse sein, die keine Löcher, Risse oder Fäulnisstellen aufweisen dürfen. Sie müssen also gesund sein“, so der neue Event-Gestalter der Gartenschau. Darauf werden alle mitgebrachten Exemplare vor dem Wiegen geprüft. „Und jeder Teilnehmende darf nur mit einem Kürbis antreten.“ Der größte, schwerste und beste Kürbis gewinnt.

Fast eine Tonne schwer

Rund 900 Kilogramm – also fast eine ganze Tonne – wog der Gewinnerkürbis vor einigen Jahren, erzählt Andrea Heß. Und auch in diesem Jahr könnte der ein oder andere Teilnehmer nah rankommen an dieses Kampfgewicht. Dem Sieger winken 1000 Euro Preisgeld. Die Kategorie „Schönster Kürbis“ – vom Publikum gewählt – wird es in diesem Jahr nicht geben und wurde auch für die Folgejahre aus dem Programm genommen.

Für Heß und Da Silva wird es eine besondere Kürbis-Kür, denn es ist die erste, die sie beide als Hauptverantwortliche organisieren. Aber sicher nicht die letzte. Denn die Kürbis-Ausstellung gehört jedes Jahr zur festen Tradition in der Gartenschau-Saison. „Und wird jedes Jahr immer sehr gut angenommen von den Park-Gästen. Zumal es auch jedes Jahr mit neuem Thema veranstaltet wird“, wirbt Da Silva. In diesem Jahr ist das Thema „Musik“. Und wie das bei der Kürbis-Meisterschaft am Sonntag umgesetzt wird, sollte man am besten live erleben. Der Eintritt ist frei.