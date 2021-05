Der Aufruf der Gartenschau, den Sonntag nach ihrem offiziellen Schlusstag für die Kürbisernte im Neumühlepark zu nutzen, hat direkt eine gute Resonanz erfahren. Besonders zwei Kürbisarten haben es den Besuchern angetan.

Zum ersten Mal waren nicht nur die Kinder aufgefordert, zwei, drei der Kürbisfiguren ihrer farbenfrohen „Bekleidung“ zu entledigen. Auch die Erwachsenen durften sich an großen wie kleinen Kürbisfrüchten mitnehmen, was ihnen ins Auge fiel. Und zwar von allen Tieren des Waldes, die seit Herbstbeginn den Park belebten. Die mitgebrachte Kneifzange zum Abklemmen der Befestigungsstreifen, mit denen die Kürbisse an den Holzfiguren befestigt waren, konnten sich die Besucher in der Regel sparen. Die freundlichen Mitarbeiter der Gartenschau hatten vorgesorgt und große wie kleine Kürbisse bereits aus den Netzen an den Figuren gelöst und teilweise in Holzkisten bereit gelegt.

Kürbisse für verschiedene Anlässe

Schon nach knapp einer halben Stunde schleppte Peter Kuhn zusammen mit zwei Töchtern drei prall gefüllte Taschen zum Kofferraum. „Einkauf für drei Familien“, berichtete er. Angefangen hatte er selbst beim Specht am hinteren Ende des Parks. Die Mädels hatten sich eher um den Hasen gekümmert. Schnitzkürbisse, Zierkürbisse, Kürbisse für Suppe und zum Braten im Backofen – für alles war gesorgt.

Traditionelle Hokkaido-Kürbisse und die gelben Butternut-Kürbisse seien am meisten gefragt, erfuhr Parkleiterin Christine Schweigert, die die Besucher am Eingang empfing. Eintrittsgeld wurde nicht verlangt und Schutzmasken mussten nur beim Weg über die Brücke getragen werden. Ansonsten galt: „Einfach rein und durch.“ Nur Abstand halten war geboten.

Eine Stunde nach dem Start war die Schnecke vor dem Eingang schon ziemlich entblößt und die Hirschkäfer vor dem Riesenrad zeigten beide bloß noch blankes Holz. Für die Familien die unvermindert mit Eimern, Taschen und Rucksäcken in den Park strömten, war trotzdem noch reichlich Stoff vorhanden. So für die Besucherin, die sich riesig freute, neben dekorativen kleinen, auch noch einen richtig großen Kürbis gefunden zu haben. Obwohl Halloween schon vorbei ist, wollte sie ihn schnitzen und zusammen mit den kleinen auf die Fensterbank stellen. „Ich freue mich den ganzen November daran“, erzählte sie strahlend.