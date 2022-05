Die Künstlerwerkgemeinschaft Kaiserslautern (KWG) stellt im temporären Ausstellungsraum Kunstlager in der Eisenbahnstraße 21 ihr neues Projekt „Liääson“ vor. Begleitveranstaltungen dazu sind ebenfalls im Angebot.

Das neue Projekt mit dem eigentümlichen Titel „Liääson“ untersucht laut Presseinfo es Liaisonen, was Annäherungen, Beziehungen und künstlerische Auseinandersetzungen bedeutet mit jeweils einem Künstler der KWG und einem Partner, Familienmitglied, Freund, Kollegen oder den Ahnen. Die daraus entstandenen Arbeiten, in denen oft verschiedene künstlerische Bereiche wie Musik/Malerei, Video/Skulptur miteinanderverquickt sind, sollen ab Freitag, 6. Mai, bis Ende Juni im temporären Ausstellungsraum Kunstlager im Fuchsbau gezeigt werden. Zur Vernissage um 18 Uhr gibt es eine Performance von Eva Paula Pick. Als Begleitprogramm sind folgende Veranstaltungen vorgesehen: Am Dienstag 10. Mai, 19 Uhr, die Lesung „verbandelt“ mit literarischen Beziehungsgeschichten von und mit Eva Paula Pick sowie am Freitag und Samstag, 20. und 21. Mai, jeweils um 20 Uhr, das Schauspiel “Ungefähr Norden“ mit Barbara Seeliger und Stefan Kiefer. Die neuen Öffnungszeiten im Kunstlager sind mittwochs 17 bis 19 Uhr, samstags 11 bis 15 Uhr.